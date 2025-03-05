الداخلية تواصل عملياتها لتعزيز الأمن في «مزدة» وضواحيها

تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية المكلّفة بحكومة الوحدة الوطنية، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون، تواصل دوريات الغرفة الأمنية المشتركة عملياتها الأمنية داخل مدينة مزدة وضواحيها.

وبحسب بيان الوزارة، “تواصل دوريات جهاز حرس الحدود، المشاركة ضمن عمل الغرفة، جهودها المكثفة في مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لأنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية، من خلال انتشار وحداتها في المناطق الصحراوية الوعرة والمسالك الترابية المستخدمة في التنقل غير القانوني، وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة لتعقب المهربين وإحباط أي تحركات مشبوهة”.