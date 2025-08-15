الداخلية توثق جهود رجال الأمن بحماية الاستحقاق الانتخابي

تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، باشرت إدارة العلاقات والتعاون الدولي استعداداتها للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، والهادفة إلى تأمين مراكز الاقتراع ومواقع تجميع صناديق الاقتراع، وذلك من خلال توثيق الجهود الميدانية لرجال الأمن المشاركين في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وتهدف هذه الخطوة إلى إبراز الدور الوطني والمهني للعناصر الأمنية وتقدير تفانيهم في أداء مهامهم، بما يضمن أمن وسلامة العملية الانتخابية، إضافة إلى نقل صورة حضارية تعكس جاهزية واستعداد الأجهزة الأمنية لحماية هذا الحدث الوطني.

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية التوثيق ستشمل كافة مراحل التنفيذ والتنسيق بين الوحدات الأمنية، بما يبرز تكامل الجهود المبذولة، داعية المواطنين إلى دعم ومساندة رجال الأمن خلال هذه المرحلة المفصلية.

الدعم المركزي يواصل تأمين مراكز الاقتراع في زليتن ضمن الخطة الأمنية المشتركة

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن زليتن، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها الميدانية لتأمين مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع في المنطقة، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى مستويات الأمن والانضباط.

وتجري هذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يعكس التزام وزارة الداخلية بتوفير بيئة آمنة تمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية، وترسّخ مبادئ الشفافية والنزاهة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.