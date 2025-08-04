الداخلية تحذّر من التزاحم أمام «محطات الوقود» وتدعو لعدم الانجرار وراء الشائعات

نوهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، إلى توفر جميع أنواع الوقود بكميات كافية داخل مستودعات التوزيع، مؤكدة سير عمليات تزويد المحطات بشكل منتظم دون أي اختناقات.

وأوضحت الوزارة أن سبب تعطيل التوزيع كان نتيجة خلل إداري، وقد بدأت اللجنة المختصة فورًا في معالجة هذا الخلل بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان عودة التوزيع إلى وضعه الطبيعي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التزاحم أمام محطات الوقود لتجنب عرقلة حركة السير، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع الوضع بشكل مستمر لضمان تلبية الاحتياجات وفق آلية منظمة.

كما حثت الوزارة الجميع على التحلي بروح المسؤولية وتجنب الانجرار وراء الشائعات، والتعاون مع التعليمات الصادرة حفاظًا على الأمن والنظام العام.