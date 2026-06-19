الداخلية توضح أسباب توقف العبور عبر منفذ «رأس جدير»

أعلنت مديرية أمن منفذ رأس جدير البري أن منظومة الإجراءات في الجانب التونسي تعرضت للتوقف مجددًا منذ الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة، ما أدى إلى تعليق حركة العبور عبر المنفذ بشكل مؤقت.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن منفذ رأس جدير من الجانب الليبي يعمل بصورة طبيعية واعتيادية دون أي توقف في الإجراءات، مشيرة إلى أن التعطيل الحاصل يعود حصريًا إلى توقف المنظومة في الجانب التونسي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوقف تسبب في تعليق حركة المسافرين بشكل مؤقت عبر المنفذ الحدودي، إلى حين استئناف العمل في الجانب الآخر.

كما شددت وزارة الداخلية على أنها ستوافي المواطنين بكافة المستجدات أولًا بأول عبر القنوات الرسمية، داعية المسافرين إلى متابعة الإعلانات الصادرة عنها قبل التوجه إلى المنفذ.

يُعد منفذ رأس جدير أحد أهم المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس، ويشهد بين الحين والآخر اضطرابات في حركة العبور نتيجة أعطال تقنية أو إجراءات تنظيمية، ما ينعكس مباشرة على حركة السفر والتجارة بين البلدين.