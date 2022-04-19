الداخلية تُؤكد أن الحالة الأمنية بمعبر رأس إجدير جيدة

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأن معبر رأس جدير البري يشهد حركة طبيعية وانسيابية لتنقل المسافرين بين البلدين، وأن الحالة الأمنية جيدة.

ونقلت الوزارة عن مدير أمن المنفذ عميد سالم العكعاك قوله، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتذليل الصعاب وتقليل عدد ساعات الانتظار وذلك بالتنسيق مع الجانب التونسي وفتح عدد من الممرات المقابلة للجانب الآخر، وكذلك اتخاذ كل ما يلزم لمكافحة الظواهر السلبية بالمعبر وتطبيق مبدأ الأحقية والأولية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمعبر.

وأكد عميد العكعاك على الوقوف والاستمرار وهو وزملاءه من الأجهزة الأمنية في متابعة هذه الإجراءات رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين والتي تصل إلى خمسة الآلاف مسافر، موضحاً أن الأيام القادمة ستشهد انسيابية في الحركة أفضل مما عليه في الأيام الماضية.