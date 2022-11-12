الداخلية تُؤكد أهمية المجاهرة بالأمن في طرابلس الكبرى

اجتمع وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم السبت، بديوان الوزارة في طرابلس، مع عدد من القيادات الأمنية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة لإعداد الخطة الأمنية رقم (1) للمجاهرة بالأمن بكامل مناطق طرابلس الكبرى وتأمينها من خلال مديرية أمن طرابلس ومديريات طوق العاصمة، حيث تم مناقشة تفاصيل الخطة الأمنية والاحتياجات الضرورية اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل.

من جهته شدّد الطرابلسي على أهمية تنفيذ الخطة الأمنية في موعدها لتحقيق أهدافها.

هذا واستعرض مدير مركز المعلومات والتوثيق جهود المركز في تطوير منظومة القوة العمومية بالوزارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل الأمني والإداري.