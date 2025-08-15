الداخلية تُؤكد جاهزيتها الكاملة لتأمين الانتخابات البلدية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية جاهزيتها الكاملة واستمرارها في تنفيذ خطط تأمين الاستحقاقات الانتخابية في البلديات، بما يضمن نجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

وحذرت الوزارة في بيان، مساء الجمعة، من أي أعمال تخريب أو عبث تستهدف عرقلة العملية الانتخابية تقودها أطراف سياسية لا ترغب في إحداث التغيير المنشود.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الأعمال التخريبية لن تثنيها عن استكمال هذه الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرة إلى أنها أثبتت نجاحها سابقاً في تأمين الاستحقاقات الانتخابية، وهي قادرة اليوم على تحقيق النجاح ذاته.

كما نوهت الوزارة بأن مديريات الأمن والأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ مهامها الميدانية والعمل على توفير بيئة آمنة للناخبين.