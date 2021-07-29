الداخلية تُتابع أوضاع المواطنين العالقين في تونس

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، اليوم الخميس بمكتبه في طرابلس، مع وكيل وزارة المواصلات ورئيس لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بجمهورية تونس وسام الإدريسي، بحضور المندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس عميد إبراهيم البوعيسي.

ونوقش خلال الاجتماع مسألة عودة الليبيين العالقين بتونس بعد إقفال المنافذ مع جمهورية تونس، وكذلك التشديد على الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في كافة هذه المنافذ، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

وأوضح الإدريسي أن اللجنة قامت بإرجاع أكثر من 4 آلاف ليبي وتسهيل عودتهم، مشيراً إلى أن اللجنة متواجدة بالجنوب التونسي لتسهيل دخول سيارات الإسعاف والحالات الإنسانية مع وضع الضوابط والشروط الاحترازية الصحية لمنع تفشي وباء كورونا.

من جهته أوضح عميد إبراهيم البوعيسي بأن الوضع الوبائي في تونس مستقر في الآونة الأخيرة، وبأن أعداد العالقين في تونس عدد بسيط جداً، وبأن المتواجدين حالياً بجمهورية تونس حسب رغبتهم في البقاء.