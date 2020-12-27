الداخلية تُتابع سير عمل جهاز الشرطة الزراعية

التقى مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، اليوم الأحد، رئيس جهاز الشرطة الزراعية عميد عبد الباسط سلامة.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بآلية عمل جهاز الشرطة الزراعية، وكذلك الوقوف على المشاكل والعراقيل التي تعترض سير عمله ليستطيع متابعة التعديات والاختراقات التي تطال الأراضي الزراعية العامة التابعة للدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الأمنية اليومية لمساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية مع رؤساء الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة والوقوف على المختنقات وتذليل الصعاب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منها وزارة الزراعة والهيئة العامة للبيئة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.