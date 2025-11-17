الداخلية تُدشّن مراكز تدريب أمنية حديثة في طرابلس وبنغازي وسبها

أطلقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مشروع إنشاء مراكز حديثة للتدريب والتطوير الأمني تابعة للإدارة العامة للتدريب، وذلك بدلاً من المدارس الفنية السابقة في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الامتثال لمعايير اعتماد المؤسسات التدريبية الصادرة عن مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية بوزارة العمل والتأهيل، باعتباره الجهة المختصة بالاعتماد المؤسسي والبرامجي.

كما تعمل الإدارة العامة للتدريب على تحقيق معايير الاعتماد الدولي بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تمهيدًا لاعتماد الفصول التدريبية بمركز طرابلس ضمن برنامج “تعزيز شراكات الهجرة في البحر المتوسّط” (MCP Med TI).

ويمثل المشروع خطوة محورية للنهوض بمنظومة التدريب الأمني في ليبيا، من خلال تحسين البيئة التدريبية، ورفع كفاءة المدربين، وتطوير البرامج التدريبية، بما يسهم في إعداد كوادر أمنية مؤهلة تلبي متطلبات العمل الميداني وتواكب التحديات الأمنية الراهنة.