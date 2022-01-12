الداخلية تُدين الاعتداء علـى مسكن مدير أمـن سبها

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية مباشرتها التحقيق في واقعة الاعتداء علـى مسكن مدير أمـن سبها وذلك لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن مجموعة مسلحة تهجمت في ساعات مبكرة من صباح اليوم على مسكن مدير أمن سبها متحججه عن الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المدينة، حيث تم العبث بمحتويات المنزل وسرقة عدد من السيارات وبعض الأسلحة دون حدوث أي أضرار بشرية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن ما حدث يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وقد باشرت الوزارة التحقيق في الواقعة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكدت الوزارة أن القانون سيطال الأعمـال الإجراميـة في أي وقـت وفي أي مكـان حـتـى تـنعـم الـبلاد بالاستقرار والأمان.

وقالت وزارة الداخلية إنه “في الوقت الذي نتطلع فيه إلى فرض الأمن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة، تخرج علينا مجموعات مسلحة هدفها زعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الأمنين”.