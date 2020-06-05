الداخلية تُطمئن سكان المدن المحررة بأن منتسبي الوزارة سيؤمنون مناطقهم

باركت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، استكمال تحرير مناطق جنوب العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن مدينة ترهونة كانت نقطة انطلاق لأكثر من عام لعناصر حفتر والمرتزقة الأجانب بتواطئ من عصابات إجرامية سيطرت على المدينة لسنوات طويلة مارست فيها شتى أنواع الجرائم، بحسب البيان.

وطمأنت وزارة الداخلية سكان المدن والمناطق المحررة بأن منتسبي الوزارة سيقومون بالمهام المنوطة بهم في تأمين المنطقة الواقعة ما بين مطار طرابلس العالمي وحتى مدينة ترهونة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في فرض الأمن وضبطه والتصدي لكل من يحاول زعزعة النظام وترهيب المواطنين.