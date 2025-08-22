الداخلية تُعلن إحباط محاولة استهداف مقر البعثة الأممية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إحباط محاولة فاشلة لاستهداف مقر البعثة الأممية بصاروخ نوع “إس بي جي” (SPG)، حيث أُطلق الصاروخ وأصاب أحد المنازل بمدينة جنزور، من دون أن يسفر ذلك عن أية أضرار.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى ضبط مركبة نوع تويوتا كامري موديل 2003، عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين، بالإضافة إلى قاعدة الإطلاق الخاصة بالصاروخ المستخدم.

ونوهت الداخلية بأن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية المتهمين، وتجري حالياً التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

كما أكدت وزارة الداخلية التزامها الثابت بفرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين مقار البعثات والسفارات الدولية، مشددة على أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، وأنها تضطلع بمهامها بكل مهنية وحرفية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أية تجاوزات.