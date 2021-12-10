الداخلية تُعلن إلقاء القبض على «القنتشه»

أعلنت القبض على رأس العصابة الإجرامية الملقب بـالقنتشه” وباقي التشكيل الإجرامي، أثناء مداهمة أحد أوكارهم بمنطقة سيلين في مدينة الخمس، والتي قدم فيها شهيد الواجب م.ض “محمد عبدالله الدهماني” حياته فداءً لأمن الوطن والمواطن.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأن هذا العمل جاء بجهد إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع مديرية أمن الخمس.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها عازمة على الاستمرار قدماً في محاربة المجرمين والخارجين عن القانون لكي ينعم الوطن بالأمن والسكينة وسيكون القانون هو السيف الرادع لقطع دابر المجرمين.