الداخلية تُعلن القبض على «القطوس»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم القبض على مطلوب في عدة قضايا، بمنطقة الجميل غربي ليبيا.

وبحسب ما أفادت الوزارة في بلاغ، فقد تمكن أعضاء قوة دعم المديريات المنطقة الغربية وأعضاء قسم البحث الجنائي السهل الغربي من ضبط المدعو “ف خ ض” والملقب “القطوس” مقيم بمنطقة الجميل والمطلوب للنيابة العامة على ذمة قضايا (قتل، سرقة مستوصف جنان بن نصيب، وخطف سنة 2017، وسطو مسلح على سيارة نوع نيسان).

وبالتحقيق معه اعترف بكل ما نسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.