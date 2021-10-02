الداخلية تُعلن انتهاء المرحلة الأولى من الخطة الأمنية في قرقارش

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، انتهاء المرحلة الأولى من الخطة الأمنية للقضاء على أوكار صناعة وترويج الخمور والمخدارت ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإزالة المباني والعشوائيات المقامة بالمخالفة في منطقة قرقارش بطرابلس.

وأفادت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك جاء عملاً بالخطة الأمنية المشتركة رقم “1” لسنة 2021م الصادرة من قِبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تم من خلالها مداهمة أوكار المجرمين بمنطقة قرقارش والتي كانت تستخدم في ترويج المخدرات والخمور وكذلك إيواء المهاجرين غير الشرعيين.

وأسفرت هذه المرحلة عن ضبط عدد من المطلوبين وإعداد كبيرة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تستهدف حصر المنازل والعشوائيات واثباتها في محاضر جمع الاستدلالات وتأمين الجهات المختصة في إزالة العشوائيات المنتشرة في الأزقة وفقاً للمخطط العام بالمنطقة.