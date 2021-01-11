الداخلية تُعلن عن ضبط العديد من الجرائم في عدة مناطق ومدن ليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أنه في إطار تنفيذ الإجراءات المتبعة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لها من ضبط العديد من الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات والسطو والقبض على مرتكبيها في عدة مناطق ومدن ليبية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن عناصر مديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري تمكنوا بالتعاون مع مركز الجمرك بالميناء من ضبط حاوية بها آلة تعبئة وملحقاتها قادمة من الصين تبين بأنها معدة لتصنيع الأقراص المخدرة نوع “ترامادول”، بالإضافة إلى وجود مواد خام تستخدم في تصنيع هذه الأقراص.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعرف على الشخص الذي قد قام باستيراد الحاوية، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، كما تم التحفظ على الحاوية بكل محتوياتها.

وفي منطقة قصر الأخيار، تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط شخصان يقومان بالاتجار بالخمور بمنطقة قصر خيار، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وفي مدينة زليتن، تمكن فرع طرابلس بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص ليبي الجنسية يمتهن الاتجار بالأقراص المهلوسة بالمدينة، حيث تم ضبطه وبحوزته “1000 قرص” من نوع ترامادول، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

كما أفادت الوزارة بأنه بعد ورد معلومات مصدرية مفادها وجود شخصين ليبيين الجنسية يمتهنان الاتجار بالأقراص المخدرة على نطاق واسع وبكميات كبيرة تمكن مكتب تحريات تاجوراء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط أحدهما بمدينة الخمس وبحوزته ( 250 ) قرص من نوع روج ومن خلال تفتيش مركبته تم ضبط كمية أخرى مخبأة داخلها وتقدر بحوالي (1000) قرص من نفس النوع وعدد (990) قرص من نوع ترامادول وعدد (53) قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام.

كما تم بعد الاستدلال والتحقيق مع المتهم الأول الوصول إلى المتهم الثاني وضبطه وبحوزته (3140) قرص من نوع روج، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

وفي جريمة أخرى تمكن فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع مكتب التحري ومكافحة تهريب المخدرات بمدينة العجيلات من ضبط المدعو “ح,خ,ي” من مدينة العجيلات والمتهم في العديد من القضايا منها السطو المسلح والحرابة بضواحي مدينتي صبراتة والعجيلات، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.