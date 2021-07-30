الداخلية تُعلن فض الاشتباكات بالمدخل الشرقي لمدينة الزاوية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن فض الاشتباكات التي وقعت ليل الخميس/الجمعة، بالمدخل الشرقي لمدينة الزاوية.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه وبتدخل مباشر من قِبل وزير الداخلية، تم تهدئة الأوضاع وفض المشاكل وتكليف فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الزاوية بمهام تأمين بوابة الفرسان شرقي مدينة الزاوية ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم في فض النزاع من قِبل أعيان ووجهاء بلدية الزاوية وكافة الأجهزة الأمنية وتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، وفق قوله.