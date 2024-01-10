الداخلية تُناقش أزمة نقص وقود الديزل وسُبل حلها

ناقش وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير أبو القاسم الأمين رئيس لجنة معالجة وحلحلة أزمة الوقود مع عدد من المعنيين، الإشكال المتعلق بنقص وقود الديزل بصفة عامة على كافة محطات توزيع الوقود، والطلب المتزايد لهذه المادة نظراً لارتفاع معدل الاستهلاك.

وأكد القاسم الأمين على الشركات المزودة ضرورة توفير المحروقات وإمكانية استخدام طرق بديلة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لتوفير المحروقات.

حضر الاجتماع منسق لجنة حلحلة ازمة الوقود و الغاز و ممثلون عن شركة البريقة لتسويق النفط و الغاز ، مدير عام إدارة التشغيل و مدير عام إدارة المبيعات بالشركة ومنسق تشغيل الخطوط بالشركة و مدير إدارة الشؤون الفنية بشركة الكهرباء.

وفي سياق متصل بأزمة المحروقات التقى اليوم في مدينة بنغازي مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بحضور رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة بأعيان منطقة فزان لمناقشة تداعيات الاعتصام الذي أدى لإعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي القريب من مدينة أوباري في الجنوب الليبي.