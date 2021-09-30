الداخلية تُناقش أوجه التعاون الأمني مع فرنسا

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، جهود الوزارة في الاستعداد لتأمين الاستحقاق الانتخابي القادم.

كما تطرق اللقاء الذي عُقِد اليوم الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، إلى مناقشة أوجه التعاون الأمني المشترك بين البلدين في مجال تدريب وتطوير الكوادر الأمنية بالوزارة ‏خاصةً في مجال الأمن والسلامة الوطنية.

ونقل المكتب الإعلام بالوزارة عن لواء مازن قوله، إن وزارة الداخلية تُسخر كافة الإمكانيات لدعم وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، باعتبارها الحل الوحيد الذي ينشده الليبيون.

من جهتها أثنت السفيرة على جهود الوزارة في حفظ الأمن، مؤكدة على أن سفارة فرنسا ستعمل على تسهيل حصول الليبيين على التأشيرة، وبأن حكومتها تدعم الاستقرار في البلاد، مشيرةً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وتاريخية.