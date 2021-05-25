الداخلية تُناقش استحداث دوريات صحراوية في الجنوب

عُقِد اليوم الثلاثاء، اجتماع برئاسة مدير إدارة التخطيط الأمني بوزارة الداخلية عميد جمال صفر، وبحضور عدد من الضباط بالمنطقة الجنوبية وفريق التفكير الاستراتيجي بالإدارة.

وتم خلال الإجتماع الذي عقد بمقر إدارة التخطيط الأمني في طرابلس، مناقشة وضع خطة بشأن استحداث الإدارة العامة للدوريات الصحراوية ووضع تصور كامل للقوة العمومية للإدارة، وكذلك تفعيل كافة الفروع التابعه لها في الجنوب والعمل على تسوية أوضاع أعضاء هيئة الشرطة بمناطق الجنوب.

وتضمنت الخطة بشكل مبدئي عدد من النقاط الأمنية الهامة والتي بدورها ستعمل على ضبط الأمن داخل النطاق الأمني في الجنوب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد مدير إدارة التخطيط على أنه من المتوقع أن تأخذ هذه الإدارة مكانتها ضمن هيكلية الوزارة، وأن تباشر عملها الفترة القادمة بإشراف مباشر من وزير الداخلية وذلك بمقرها الرئسي في الجنوب الليبي.

يُشار إلى هذا الاجتماع يأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوزير يوم أمس الاثنين، وذلك بحضور عدد من ضباط الشرطة بالمنطقة الجنوبية والذي تم خلاله مناقشة المشاكل والعراقيل الأمنية التي تواجه مناطق الجنوب كافة.