الداخلية تُناقش استعدادات إحياء ذكرى يوم الشرطة الليبية

ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها إدارة العلاقات والتعاون كل يوم سبت، عُقِد يوم أمس، الاجتماع الدوري الـ11 برئاسة مدير الإدارة المكلف وبحضور رؤساء المكاتب والأقسام.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات لإحياء ذكرى يوم الشرطة الليبية الذي يصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام، والتعاون والتنسيق مع كافة مكونات الوزارة لإنجاح هذا الحدث.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة الاستعداد لعقد الملتقى الثاني لممارسي العلاقات العامة الذي سيُعقد عقب الاحتفال بذكرى يوم الشرطة الليبية خلال شهر أكتوبر القادم.