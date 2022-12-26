الداخلية تُناقش الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المديريات لواء بشير أبوالقاسم الأمين، اليوم الاثنين، مع رجب قدمور المحامي العام الزاوية، وعميد ميلود محمد عطية مدير مكتب مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، وعميد أشرف الحراري رئيس قوة دعم المديريات المنطقة الغربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية وتوحيد الجهود في تنفيذ الأوامر الصادرة من النيابة العامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

في غضون ذلك، أكّد المجلس البلدي الزاوية على ضرورة الجاهزية والاستعداد التام لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المدينة.

وحمّل المجلس البلدي الزاوية في بيان وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الأمنية مسؤولياتهم الكاملة في بسط الأمن وحماية المواطن وممتلكاته.

وتابع المجلس البلدي الزاوية أن الوضع الأمني يشهد تردي كبيرا، وصل إلى حد التصفية الجسدية والقتل العمد، مشيرا إلى أنّه يراقب الوضع عن كثب.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية باستمرار إغلاق الطريق الساحلي بمدينة الزاوية على خلفية مقتل المواطن سالم عبد المولى وزوجته في منطقة الحرشة وإصابة طفليهما.

وقالت وسائل الإعلام أنّ المحتجين أعربوا عن استيائهم الشديد من تردي الوضع الأمني في الزاوية، خاصة بعد استهداف عائلة بالرصاص الحي من قبل مجموعة مجهولة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنّ الحادثة هي الأولى من نوعها رغم حوادث القتل التي شهدتها المدينة المدة الماضية،