الداخلية تُناقش الاحتياجات الفنية والتقنية لهيئة السلامة الوطنية

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، مساء السبت، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير الداخلية رقم 797 لسنة 2020، بشأن مناقشة الاحتياجات الفنية والتقنية لهيئة السلامة الوطنية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه تم خلال الاجتماع توضيح الاحتياجات الفنية والتقنية لهيئة السلامة الوطنية وعرضها بشكل بنود محددة خلال الاجتماع.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة والتي تضم في عضويتها نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير إدارة الشؤون المالية، وعضو عن هيئة السلامة الوطنية وعضو عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية.