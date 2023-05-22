الداخلية تُناقش الترتيبات الأمنية لتأمين المنطقة الغربية

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن طرابلس ومدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الأمنية لتأمين المنطقة الغربية وآلية التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يضمن تعزيز الأمن وفرض السيطرة الأمنية داخل المناطق الغربية.

كما استعرض الاجتماع الوضع الأمني داخل المنطقة الغربية واتخاذ التدابير والخطط الأمنية للمحافظة على أمن واستقرار وسلامة المواطنين وتعزيز التواجد الأمنية بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطة الأمنية.

يأتي ذلك في حين، أفادت مصادر إعلامية بفتح الطريق الساحلي غرب مدينة الزاوية بعد إغلاقه لقرابة أسبوع احتجاجاً على الأوضاع الأمنية.

وفي وقت سابق، أمهل حراك تصحيح المسار الزاوية الكبرى حكومة الوحدة الوطنية 24 ساعة للإيفاء بوعودها وتقديم الدعم للجنة الأمنية وإلا سيتم إغلاق مداخل ومخارج المدينة واعتبار الحكومة غير شرعية، وذلك على خلفية موجة غضب تجتاح المدينة بسبب اختطاف شاب ورمي جثته على شواطئ المدينة.