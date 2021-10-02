الداخلية تُناقش التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، بمكتبه في بنغازي، وفد المنظمة الدولية للهجرة بالأمم المتحدة المتمثّل في رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية ببنغازي جورج البو، ومسؤول برنامج العودة الطوعية عبد الله مفراكس، ومسؤول برنامج إدارة الحدود بالمنطقة الشرقية حمزة الجهاني.

وناقش اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية وكيفية التعاون في ضبط الحدود للحدّ من الهجرة من وإلى ليبيا وسُبل التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومُنظمة الأمم المُتحدة للهجرة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر التي تُعد جريمة إنسانية، بحسب ما أفادم مكتب الإعلام الأمني بالوزارة.

كما تطرق الوفد إلى مُناقشة إمكانية دعم مراكز التدريب التابعة لوزارة الداخلية بالتقنيات الحديثة وتطوير عناصرها وتدريبهم.

بدوره أكد الوكيل احترام وزارة الداخلية لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة في هذا الصدد، موضحًا أن هذا الأمر يجب ألا يتعارض مع الحفاظ على سيادة الأراضي الليبية، فضلا عن حاجة ليبيا للدعم اللوجستي في ملف الحدود، بواسطة التقنيات المتطورة.

وسلط الوكيل الضوء على عدم وجود دعم حقيقي ملموس على أرض الواقع فيما سبق لمعالجة أزمة الهجرة خاصة بالمنطقة الشرقية مشيراً إلى أن كل الجهود المبذولة هي جهود وطنية داخلية، لافتًا إلى أن هذا الملف يعدّ ملفًا شائكًا تُعاني منه دول العالم كافة، ومبدياً استعداد وزارة الداخلية للتعاون التام وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مُختلف المجالات، خاصّة الإنسانية منها، وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بملف الهجرة علي سواحل البحر المتوسط سعياً للحد من أستمرار تفشي هذه الظاهرة بالقضاء علي مسبباتها قبل وقوعها للحفاظ على أمن وسيادة الدولة الليبية.