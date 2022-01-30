الداخلية تُناقش الصعوبات التي تواجه الدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، مع معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية وعضو الغرفة الأمنية المشتركة عميد خالد عبدو.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الصعوبات التى تواجه عمل فروع ومكاتب الدعم المركزى بالمنطقة الجنوبية وإيجاد الحلول الناجعة لها.

كما ناقش الاجتماع موضوع عودة العائلات النازحة من مدينة مرزق إلى منازلهم عن طريق التعاون مع آمر المنطقة العسكرية ومدير الأمن ومجلس أعيان وحكماء حوض مرزق.