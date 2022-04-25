الداخلية تُناقش ترتيبات إعادة افتتاح سفارة روسيا بطرابلس

عُقِد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في طرابلس، اليوم الاثنين، اجتماع تقابلي ضم مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لواء وسام بن جامع، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلا الدين بن سليمان، والقائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا جمشيد بولتايف والوفد المرافق له، وبحضور رؤساء مكاتب التعاون الدولي والمراسم بإدارة العلاقات والتعاون.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في طرابلس وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

كما تطرق الاجتماع إلى عدة مسائل متعلقة بالتعاون بين الجانبين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.