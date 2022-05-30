الداخلية تُناقش ترتيبات إعادة فتح سفارة اليابان في طرابلس

عُقد اليوم الاثنين، بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، في طرابلس، اجتماع ضم مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لواء وسام بن جامع، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، وماساكي اماديرا القائم بالأعمال بالإنابة منسق اليابان الخاص إلى ليبيا، وامانيه كوباشي السكرتير الأول بالسفارة اليابانية في طرابلس، بحضور مقدم محمد السلامي عن قسم شؤون آسيا والأمريكيتين بمكتب التعاون الدولي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة اليابانية في طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
وتطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الحماية والحراسة من قِبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لمقر السفارة اليابانية.
كما تطرق الاجتماع أيضاً، إلى عدة مسائل أمنية ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا واليابان.
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