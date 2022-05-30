الداخلية تُناقش ترتيبات إعادة فتح سفارة اليابان في طرابلس

عُقد اليوم الاثنين، بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، في طرابلس، اجتماع ضم مدير ‏الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لواء وسام بن جامع، ومدير ‏إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، وماساكي اماديرا القائم بالأعمال بالإنابة منسق اليابان الخاص إلى ‏ليبيا، وامانيه كوباشي السكرتير الأول بالسفارة اليابانية في ‏طرابلس، بحضور مقدم محمد السلامي عن قسم شؤون آسيا ‏والأمريكيتين بمكتب التعاون الدولي.‏

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر ‏السفارة اليابانية في طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الحماية والحراسة من قِبل الإدارة ‏العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لمقر السفارة اليابانية.

كما تطرق الاجتماع أيضاً، إلى عدة مسائل أمنية ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا واليابان.‏