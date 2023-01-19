الداخلية تُناقش ترتيبات تأمين اجتماع وزراء الخارجية العرب

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء إدارات ومندوبين عن الوزارات المعنية وكافة المكونات الأمنية باستقبال وتأمين مؤتمر وزراء الخارجية العرب المزمع إقامته خلال اليومين القادمين بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الأمنية وخطة التأمين والحماية وكل ما يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تم خلال الاجتماع تشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق والتواصل لإنجاح هذا الحدث الهام.