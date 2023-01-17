الداخلية تُناقش ترتيبات تأمين طريق مصراتة – سرت

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، مع مع رئيس اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية لواء أحمد أبو شحمه، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية عن وزارة الداخلية لواء علي النويصري.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والترتيبات الأمنية لتأمين الطريق الساحلى بين مصراتة وسرت، بالإضافة إلى مناقشة توفير الاحتياجات المطلوبة لإنجاح العمل، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية بما يضمن تحقيق الأمن وفرض السيطرة الأمنية على طول الطريق الساحلي.

هذا وأكد الوزير على دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام وزارة الداخلية بتوفير كافة المتطلبات لضمان نجاح عملية تأمين الطريق الذى يمتد لمسافة أكثر من 200 كم.