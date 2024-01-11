الداخلية تُناقش خطة تأمين مؤتمر الطاقة والاقتصاد

ناقش وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير أبو القاسم الأمين، رئيس اللجنة المشكلة بشان مؤتمر الطاقة والاقتصاد، مع المعنيين خطة تأمين مؤتمر الطاقة و الاقتصاد الذي سيعقد في الأيام القادمة في مدينة طرابلس.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، فقد أكد الوكيل على ضرورة تشكيل غرفة أمنية لتنظيم وتأمين المؤتمر، وذلك لتحقيق سرعة وسهولة التواصل بين الجهات المكلفة بالتأمين.

وحضر الاجتماع رؤساء ومدراء ومندوبي الهيئات والمصالح والأجهزة والإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي والمخابرات الليبية، ووزارة الخارجية والمراسم ومصلحة الجمارك.