الداخلية تُناقش خطة عملها للعام الجديد

عقد وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي، الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، اجتماعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، ووكيل الوزارة للشؤون العامة لواء محمود سعيد.

واستعرض الاجتماع الأعمال المنجزة من قبل الوزارة خلال العام 2022م، وكذلك مناقشة خطة عمل الوزارة بكافة مكوناتها الأمنية.

كما نوقش أيضاً المهام المُكلف بها مكاتب الوكلاء في متابعة سير العمل حسب الاختصاصات المسندة إليهم، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين كافة قطاعات الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني بها وحلحلة كافة العراقيل التي تواجه سير عملها وتذليلها بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.