الداخلية تُناقش مع البعثة الأممية عدداً من الملفات

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، أمس الجمعة، بمقر الوزارة في طرابلس، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، والوفد المرافق له.

ونوقش خلال الاجتماع، عدد من المواضيع من أبرزها الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير إلى تونس، وما حملته من أهمية للبلدين خاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين جواً وبراً والملفات الأمنية الأخرى.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، إلى ملف الاستحقاق الانتخابى القادم في 24 ديسمبر، والدور الذي تتحمله الوزارة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بتأمين مراكز الاقتراع وجميع المشاركين في هذا الاستحقاق لضمان نجاحه.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أكد الوزير على أهميته باعتباره ملفاً إنسانياً، وأن وزارة الداخلية ورغم كافة الصعاب إلى أنها قدمت الدعم اللازم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للقيام بكافة مهامه على أكمل وجه.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة بكافة منتسبيها يعملون في كافة الأوقات لإرساء دعائم دولة القانون والاستقرار الأمني.

من جانبه أشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا، بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية على الأرض وكذلك جهودها فيما يتعلق بالتعاون مع البعثة في المجالات الأمنية الدولية.