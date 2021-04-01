الداخلية تُناقش مع «يونيسف» إنشاء مركز لإيواء أطفال المهاجرين في مصراتة

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني المرحاني، مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ليبيا عبد القادر موسى.

واستهل الوكيل الاجتماع بشكر المنظمة على المساعدات المقدمة لأطفال الهجرة والفئات المهمشة ووعد بتقديم كافة التسهيلات خدمة لهذه الفئة وخاصة بعد توصيات وتعليمات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالاهتمام بهذه الفئة من المهاجرين بشكل خاص.

من جانبه استعرض الممثل الخاص لـ”يونيسف” أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة في ليبيا بالتعاون مع كافة المؤسسات في الدولة، وتم الحديث عن المركز المزمع إنشائه في مصراتة لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين.

وفي نهاية الاجتماع، أفاد الوكيل بوضع خطة مع كل مكونات الوزارة وجميع الوزارات للعمل على ملف الهجرة وخاصة الأطفال والمهاجرين، وأفاد الممثل الخاص لـ”يونيسف” في ليبيا أنهم يتطلعون للتعاون في جميع الأوجه ناحية الأطفال في كل مكان ومهما كانت الجنسية.