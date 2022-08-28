الداخلية تُناقش وضع الترتيبات الأمنية لتأمين طرابلس

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية لواء محمود سعيد، اجتماعاً أمنياً، اليوم الأحد، ضم مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير أمن طرابلس، ومعاون مدير الإدارة العامة للعمليات الامنية، ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة، استعراض الوضع الأمني بشكل عام داخل العاصمة طرابلس وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها خلال اليومين الماضيين.

ونوقش أيضاً خلال الاجتماع وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين العاصمة وفق خطة أمنية توضع في هذا الشأن لمنع حدوث أي خروقات أمنية، وتكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية بالعاصمة لحفظ الأمن والمجاهرة به والمحافظة على المرافق والأهداف الحيوية والممتلكات العامة والخاصة.

كما تم استعرض أهم الاحتياجات والامكانيات التي تتطلبها عمل الدوريات والتمركزات الأمنية لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.