الداخلية تُوقع اتفاقية خطة عمل مع «يونيسف»

أقيمت أمس الأحد، مراسم توقيع اتفاقية خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ليبيا.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية، فإن توقيع الاتفاقية يأتي من أجل تعزيز دور المنظمة في تحسين ظروف الأطفال والنساء في ليبيا والاهتمام بالنشاطات الخاصة بهم وحمايتهم من الظروف الصعبة.

ووقع هذه الاتفاقية وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، والممثل الإقليمي لمنظمة “يونيسف” كريستينا برودرلو.

وألقيت خلال مراسم التوقيع، عديد الكلمات التي أثنت على الجهود المستمرة التي تقوم به وزارة الداخلية عن طريق مكتب حماية الطفل والأسرة والتي أنتجت عمل إستراتيجية لتوقيع على هذه الاتفاقية مع منظمة “يونيسف”.

كما شهدت مراسم التوقيع عرض مرئي لسلسلة من النشاطات مكتب حماية الطفل والاسرة منذ تأسيسه عام 2018.