الداخلية: ضبط متورط في ابتزاز إلكتروني عبر «فيسبوك وواتساب» والتحريات تكشف شركاء من الخارج

تمكّن فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى من إلقاء القبض على شخص تورّط في عمليات ابتزاز إلكتروني استهدفت عدداً من المواطنين، عبر منصّتي “فيسبوك” و”واتساب”، حيث قام بتهديد ضحاياه بنشر معلوماتهم الخاصة مقابل مبالغ مالية.



وكشفت التحريات الموسّعة عن تورّط متعاونين مع المتهم من خارج البلاد، يستخدمون حسابات وهمية وأرقاماً دولية لإخفاء هوياتهم وتضليل الأجهزة الأمنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، عزمها مواصلة التصدي لكافة أشكال الجرائم الإلكترونية، وملاحقة كل من يهدد أمن وسلامة المواطنين، مشددة على أن الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون.