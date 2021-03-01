الداخلية والعمل والتأهيل تبحثان تنظيم العمالة الأجنبية في سوق العمل الليبي

بحث وزير العمـل والتأهيل بحكومة الوفاق المهـدي الأمـين، مع وكيـل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، اليوم الاثنين، بديوان وزارة العمل في العاصمة طرابلس، عـدداً مـن الملفـات المتعلقة بالشـؤون التي تعـنى بها الـوزارة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتنظيم العمالة الأجنبية.

وتم خلال اللقاء متابعة الإجراءات التنظيمية لتواجد العمالة الأجنبية من خـلال الربـط الإلكـتروني بين وزارتـي العـمل والـداخلية.

وأكد الوزير علي أهمية تنظيم العمالة الأجنبية للحد من تأثيرها علي واقع العمالة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأضاف: “نعمل علي توحيد الإجـراءات بين الوزارتين في مـجال تنظيم دخول العمالة الأجنبية بما يحقـق تنفيذ رؤية الوزارة في هذا الملف”.