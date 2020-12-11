الداهش: منظمة الصحة العالمية تسرق أموال الشعب الليبي!

كشف الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش، عن ما وصفها بسرقة منظمة الصحة العالمية لأموال الشعب الليبي.

وفي مقال حمل عنوان “كيف سرقتنا منظمة الصحة العالمية؟”، أشار الداهش إلى أن اللجنة الشعبية العامة سابقا، منحت وديعة بقيمة 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية بتعليمات معمر القذافي، حيث كان الغرض هو تغطية نفقات علاج جرحى أحداث الثورة خلال ربيع 2011 في المشافي الخارجية.

وأضاف الداهش: “اليوم نتكلم عن قرابة العشرة سنوات، ومنظمة الصحة العالمية، لم تُسلمنا حتى مستند واحد يعزز صرف فاتورة شراء، لعلبة باندول.. وبين جهل الكثير من الليبيين، وتجاهل البعض طارت المئة مليون بعيدا عن كل الأسئلة المشروعة، وغير المشرعة”.

وتابع: “مئة مليون دولار مبلغ مهم ولكن لم تقل لنا المنظمة ماذا صرفت منه، وأين صرفت، وماذا لم يصرف بعد!”.

واستطرد الداهش: “نعم منظمة الصحة العالمية مؤسسة دولية، يفترض أن تتعامل بالشفافية، وسياسة الإفصاح، وتضعنا في صورة مصير المئة مليون من خزينة الشعب الليبي”.

واختتم بالقول: “ومع خالص تقديرنا للمنظمة التي تقف معنا، إلا أن سلوكها في التعامل مع عهدة المئة مليون لا يمكن تكييفه إلا كسرقة.. أموال الليبيين لن تكون تركة مجهولة الصاحب، والرزق السائب ينبغي أن تحرسه الأخلاق”.