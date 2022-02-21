الدبلوماسية الأمريكية تتفق مع «الكبير» على أهمية الشفافية في النفقات الحكومية

أطلع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، نائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير والسفير الأمريكي نورلاند، على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

واتفق الجانبان في مكالمة هاتفية، على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية، بانتظام لصالح الشعب الليبي والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأعرب نائب مساعد وزير الخزانة إيرك ماير عن رغبته في لقاء المحافظ خلال زيارته المقبلة الى واشنطن في مارس لمناقشة التقدم المستمر في أولويات الإصلاح الاقتصادي في البلاد.