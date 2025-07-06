الدبلوماسية الشبابية الليبية تشارك بلقاء العواصم العربية في عمان

تشارك الدبلوماسية الشبابية الليبية في منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية، والذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو 2025، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – إدارة الشباب والرياضة، وبمشاركة وفود رسمية من مختلف الدول العربية.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال تمكين الشباب وتبادل التجارب الوطنية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بما يعكس التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة ويبحث عن حلول مبتكرة يقودها الشباب.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية تركز على تأثير المتغيرات الاقتصادية على فرص الشباب، إلى جانب عروض تقدمها الوفود المشاركة لتجارب وطنية ناجحة في مجالات التمكين، إضافة إلى لقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك، ومناقشات حول دور التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في دعم جهود التمكين الاقتصادي.

كما يشمل البرنامج زيارات ميدانية لمؤسسات ومبادرات شبابية ريادية في الأردن، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على نماذج ناجحة وتبادل الخبرات بشكل مباشر.

وتُجسّد هذه المشاركة حرص وزارة الشباب على دعم شباب ليبيا وتمكينهم من الحضور الفاعل في المنصات الإقليمية والدولية، وترسيخ دورهم في مسارات التنمية والتكامل العربي.