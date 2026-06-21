الدبيبة ورئيس المخابرات المصرية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة استقبل، اليوم الأحد، رئيس جهاز المخابرات العامة في جمهورية مصر العربية اللواء حسن رشاد والوفد المرافق له، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين ليبيا ومصر.

وخلال اللقاء، نقل اللواء حسن رشاد تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع ليبيا في مختلف المجالات، بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمّل الدبيبة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع ليبيا ومصر، وما تستند إليه من روابط وثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وبحسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تناولت المباحثات سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

كما ناقش الجانبان مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، حيث شددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في ليبيا، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.

وأكد اللقاء كذلك أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية وترسيخ المسار السياسي السلمي، باعتباره المسار الكفيل بدعم الاستقرار وتحقيق تطلعات الليبيين.

تأتي زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا في إطار التواصل المستمر بين القاهرة وطرابلس، حيث تحرص مصر على متابعة تطورات الملف الليبي ودعم المساعي الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، إلى جانب دعم مسار توحيد المؤسسات الوطنية ودفع العملية السياسية نحو تسوية سلمية شاملة.