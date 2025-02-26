الدبيبة: أتطلع دائما إلى علاقة مميزة مع قطر تخدم مصالح شعبينا

في ختام زيارته إلى دولة قطر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر مطلع أكتوبر القادم هو خطوة أولى نحو تعاون أوسع”.

وقال الدبيبة: “في دولة قطر، سعدت بلقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكانت كل نقاشاتنا مثمرة، هدفها تعزيز الشراكات الاقتصادية والمشروعات الإستراتيجية المشتركة، وفتح آفاق واسعة لمزيد من التعاون بين بلدينا في كل المجالات؛ بدايتها فقط استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مطلع أكتوبر القادم، وأشكر الأمير ورئيس مجلس الوزراء على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم، وأتطلع دائما لعلاقة ليبية قطرية مميزة، تخدم مصالح شعبينا الشقيقين”.