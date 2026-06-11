الدبيبة: أطراف داخلية تستغل «ملف الهجرة» لعرقلة الدعم الدولي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمةٍ له تناولت ملف الهجرة غير النظامية، أن أطرافًا داخلية تستغل هذا الملف لإثارة البلبلة وعرقلة الجهود الليبية الرامية إلى الحصول على دعمٍ دولي لمواجهة هذه الظاهرة، وفق ما جاء في الكلمة.

وأوضح الدبيبة أن الحكومة الليبية طلبت من دولة قطر المساعدة في ملف إعادة المهاجرين، نافيًا بشكلٍ قاطع ما يتم تداوله بشأن دعم الدوحة لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، واصفًا تلك الأحاديث بأنها “فارغة ولا تستحق الرد”.

كما شدد على أن مهاجمة دول مثل قطر وتركيا، التي تقدم دعمًا في هذا الملف، أمر غير لائق، داعيًا إلى احترام المؤسسات والضيوف والتعامل مع الأزمة بعقلانية بعيدًا عن الصخب والمزايدات، بحسب موقع المشهد.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية تتطلب مسؤولية وواقعية، مشيرًا إلى أن الأزمة ممتدة وليست طارئة ولا يمكن حلها بالشعارات.

وأوضح أن الإشكال لا يرتبط بالمهاجر نفسه، بل بآليات الدخول إلى الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين دخلوا عبر مطارات ليبية باستخدام أوراق مزورة، فيما يدخل معظمهم عبر الصحراء من تشاد والنيجر والسودان عبر مسارات تسيطر عليها عصابات منظمة.

وختم الدبيبة بالتأكيد على أن تأمين هذه المسارات أمر ممكن، مشددًا على أن التعامل مع أزمة الهجرة يجب أن يتم عبر إجراءات عملية وحكيمة بعيدًا عن الخطاب الشعبوي الذي لا يقدم حلولًا حقيقية.