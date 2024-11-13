الدبيبة: أولوية الحكومة تقوية الدينار وتحسين مستوى معيشة المواطن

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن تقوية الدينار الليبي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتجويد الخدمات، وتعزيز حالة الاستقرار، هي أولوية الحكومة التي تعمل كل يوم على رفعها.

وأضاف الدبيبة في تصريح نقلته الصفحة الرسمية لـ ” عبد الحميد الدبيبة”، أنه ” مع زيادة إنتاج النفط والمكثفات إلى 1.374 مليون برميل يوميًا، لأول مرّة منذ عقد، نقترب مسافة أخرى تجاه تحقيق هذه الغايات.

هذا الإنجاز المرحلي هو خطوة نحو هدف إستراتيجي نعمل من أجله وهو تطوير القطاع النفطي، لنعزز القدرة على توفير فرص كبرى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ستعزز هذه الزيادة الاحتياطات المالية للدولة وتدعم خطتنا الموسّعة للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميًا بنهاية 2025.