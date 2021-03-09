الدبيبة: أول نصر لهذا الشعب هو الانعقاد والالتئام اليوم في جلسة لمجلس النواب

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن أول نصر لهذا الشعب هو الانعقاد والالتئام اليوم في جلسة لمجلس النواب برلمان واحد وهذا نصر من الله، حسب وصفه.

وأضاف الدبيبة في كلمة له اليوم أمام مجلس النواب، “أن ليبيا محتاجة إلى أي معول، وأن المعوق الأول هي الحرب التي دمرتنا”.

وأوضح الدبيبة، في كلمته، أن الليبيين لا زالوا مهجرين، وموجودين بين مصر وتونس وأوروبا، و هناك المظلوم والظالم، وكل سيمثل أمام القضاء و أن”الحرب أكملت شبابنا، طيلة 10 سنوات”.

وقال “إن العالم يقيس الاقتصاد بعدد الرافعات التي تشتغل في البلد، في عام 2009 و 2010 كانت (18000) رافعة تشتغل في ليبيا، وممكن تزيد عليها مئات أو تنقص مئات، اليوم ليست هناك رافعة واحدة تشتغل في ليبيا”.