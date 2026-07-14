الدبيبة: إنجاز منتخب «كرة القدم الموحدة» يعكس قدرات الشباب الليبي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، منتخب ليبيا لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص، المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم الموحدة – باريس 2026، في لقاءٍ خصص لتكريم المنتخب بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه على الساحة الرياضية الدولية.



وبحسب حكومة الوحدة الوطنية، أشاد الدبيبة بالمستوى المميز الذي ظهر به لاعبو المنتخب، وبالروح الرياضية العالية التي تحلوا بها طوال مشوارهم في البطولة، مؤكدًا أن هذا التتويج يعكس قدرات الشباب الليبي وإصرارهم على تحقيق النجاح ورفع اسم ليبيا في المحافل الدولية.

وأكد الدبيبة استمرار دعم الحكومة للرياضيين من مختلف الفئات، مع التركيز على توفير الإمكانات اللازمة التي تساعدهم على تحقيق مزيدٍ من الإنجازات، بما يعزز حضور ليبيا ومكانتها في المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية.

وتُعد كرة القدم الموحدة إحدى برامج الأولمبياد الخاص، وتعتمد على إشراك لاعبين من ذوي الإعاقات الذهنية إلى جانب لاعبين شركاء من غير ذوي الإعاقة ضمن فريقٍ واحد، في إطار تعزيز قيم الدمج والمساواة من خلال الرياضة، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.

ويحمل تتويج المنتخب الليبي أهميةً خاصةً، إذ جاء في النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة، بعد نسختَي شيكاغو 2018 وديترويت 2022، ليصبح منتخب ليبيا أحدث أبطال العالم في البطولة، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة الليبية.

هذا وتُنظم بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة ضمن برامج الأولمبياد الخاص، وتهدف إلى تعزيز دمج الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية في المجتمع عبر الرياضة، من خلال فرق تضم لاعبين من ذوي الإعاقة وآخرين من غير ذوي الإعاقة، بما يعكس قيم الشراكة والمساواة والعمل الجماعي.