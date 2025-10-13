الدبيبة: اتفاق إنهاء الحرب في غزة خطوة نحو معالجة معاناة الشعب الفلسطيني

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق التي استمرت طوال العامين الماضيين.

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن الاتفاق يعد خطوة هامة نحو فتح الطريق أمام جهود إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكد الدبيبة على أهمية الدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيداً بالوساطة المثمرة التي بذلتها كل من مصر وقطر وتركيا، والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل المفاوضات والوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.