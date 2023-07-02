«الدبيبة»: استلمنا قطاع الصحة شبه مشلول بالكامل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنّ النهوض بقطاع الصحة يُعد أكبر تحدٍ أمام حكومته، لافتاً إلى أنّ الحكومة تسلمت القطاع وهو «شبه مشلول بالكامل».

وأضاف الدبيبة خلال افتتاح مركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب في منطقة الغيران بمصراتة، أنّ افتتاح المركز يعد «نقلة نوعية» في الخدمات العلاجية التي يأمل في أن تشمل جزءاً كبيراً من ليبيا.

وأضاف قائلا: «لا يمكن أن نعود إلى الاختلافات والقتال والحرب، إنّ النزاع على أجندة الحكومة فقط، ولا مكان أخر لجر الليبيين للدمار والحرب، والحكومة عازمة على السير إلى الأمام والأمام فقط».

وأشار الدبيبة إلى أنّ برنامج «عودة الحياة» الذي أطلقته الحكومة ركز على قطاع الصحة حيث جرى صيانة وتجديد أكثر من 49 عيادة ومركز طبي ومستشفى، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن السرطان.